أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة، وكان فى استقبالهم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

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