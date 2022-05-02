مصور سويسرى يرسم بهجة العيد على وجوه أطفال الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - دانيال الذى صار اسمه ريان بعد أن اعتنق الدين الإسلامى، قام برفقة صديقه المصرى أحمد القاضى، بالتجول وسط القرى والنجوع وبين تجمعات الأطفال، حاملين معهم مئات القطع من هدايا وألعاب الأطفال، وقاموا بتوزيعها على الصغار بالمجان، وسط فرحة عارمة.

أحمد القاضى، صديق المصور السويسرى، قال إن ريان بيك اعتاد فى كل عيد أن يقوم بشراء كميات كبيرة من هدايا وألعاب الأطفال، وتوزيعها على الصغار أمام منازلهم ووسط الأزقة والحوارى فى صبيحة يوم العيد، بهدف رسم الفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال.

يذكر أن السويسرى، دانيال (أو ريان) بيك هو مصور سويسرى معروف، وقد شارك بلوحاته التى يصور فيها المعالم الأثرية والطبيعة الخاصة التى تتفرد بها مدن تاريخية مثل الأقصر وأسوان، فى الكثير من المعارض الدولية، بجانب المعارض الخاصة والمحلية فى مصر، وقد اختار الإقامة الدائمة قرب معابد الفراعنة بالبر الغربى لمدينة الأقصر.