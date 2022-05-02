مواطن يوزع 1500 ساندويتش مجانا احتفالا بعيد الفطر فى إسنا

فطارك عندنا ببلاش.. هكذا يعلو صوت الحاج جمال عبد الدايم، والذى ذاعت شهرت بلقب جمال أبو رخيه، صاحب الـ50 عاما من العمر، والمقيم بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، لينادى على الأهالى بمدينة إسنا للحصول على ساندوتش الفول والفلافل والمخلل الذى يصنعه ببلاش للعام الـ3 على التوالى وبدون اى مقابل مادى للمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعتاد العم جمال سنويا خلال أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وايضا عيد المولد النبوى الشريف على توزيع ساندوتشات الفول والطعمية بأحد الشوارع الجانبية بمركز ومدينة إسنا.
فعلى الرغم من أنه يوزع أكثر من 1500 ساندوتش مجانا فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المستلزمات الغذائية، إلا أن السعادة الصافية على وجوه أهالى وشباب الأقصر، تسعد الحاج الجمال وتريح قلبه بحسب وصفه.
وشهد شارع ومنطقة العم جمال إبن الأقصر، إقبالا كبيرا من المواطنين على الفول والطعمية والمخلل، صباح اليوم الإثنين، عقب خروج أهالى الأقصر من الجوامع بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك.
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