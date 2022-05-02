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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695388/شريهان-وحمادة-هلال-يحتفلان-بعيد-الفطر-مع-الجمهور-على-طريقتهم-الخاصة

حرص عدد من نجوم الفن مشاركة الجمهور احتفالاتهم وتهنئاتهم بعيد الفطر من خلال مشاركة صور لهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال شيريهان وحمادة هلال بعيد الفطر

كانت النجمة الكبيرة شيريهان من بين هؤلاء النجوم، اذ شاركتهم صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة: “كل عام ومصر والشعب المصري العظيم وجميع شعوب الوطن العربي في الأمتين العربية والإسلامية بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وصالح الأعمال.. وأسأله عز وجل دوام الخير والحب والسلام والأمن والأمان والإستقرار بيننا وعلينا .. أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والخير والبركات”.

حمادة هلال من أمام المسجد

ونشر حمادة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له من أمام المسجد مرتديا عبائة وطقية، وعلق عليها مهنئا جمهوره بحلول عيد الفطر: “‏اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ‏كل عام وأنتم بخير عيد مبارك”.

تامر حسني

وكتب تامر حسني: “عيد سعيد و كل سنه و انتوا فرحانين و محققين كل احلامكم و ان شاء الله يكون ربنا إستجاب لدعواتكم طول شهر رمضان ربنا يفرح قلوبكم و كل حد فيكوا عنده حلم او امنيه ربنا يحققهاله ياااااارب”.

حمادة هلال في رمضان 2022

من ناحية أخرى، حقق الفنان حمادة هلال نجاحا ساحقا بمسلسل الرمضاني “المداح أسطورة الوادي” بجانب كل من أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.