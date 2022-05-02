انت الان تتابع تفاصيل خبر فيلم زومبي يفشل في يومه الأول بدور العرض.. "تذيل قائمة إيرادات الأفلام" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695387/فيلم-زومبي-يفشل-في-يومه-الأول-بدور-العرض-تذيل-قائمة-إيرادات-الأفلام

شارك فيلم “زومبي” الذي يخوض بطولته عدد من نجوم مسرح مصر على رأسهم الفنان علي ربيع والفنان حمدي المرغني، في منافسة أفلام عيد الفطر التي بدأت أمس الأحد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير فشل فيلم زومبي في دور العرض المصرية تزامنا مع يومه الأول

وشهد فيلم زومبي، حالة من الفشل الذريع رغم أن الأفلام العربية المصرية المنافسة على دور العرض وشباك التذاكر لا يتجازة الأربعة أفلام، اذ حقق العمل في مساء أمس إيرادات بلغت 118 ألف جنيه ليأتي في ذيل قائمة إيرادات الأفلام في عيد الفطر.

تفاصيل فيلم زومبي

جدير بالذكر أنه يشارك في فيلم زومبي كلا من حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ونجوم أخرين، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

أزمة فيلم زومبي

وكان قد مر فيلم زومبي بأزمة حادة بعد ان اتهم المخرج الشاب أحمد الضيف منتج فيلم “زومبي” الفنان أحمد السبكي بسرقته للعمل الذي كان يحمل اسم “أول زومبي في مصر”، فقال في فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنا بتكلم عن مشكلتي مع المنتج أحمد السبكي بخصوص فيلم زومبي على جانبي، تأليف أمين جمال، وإخراج عمر صلاح، ده فيلمي وورقي ومعايا ما يثبت أنه فيلمي”.

وأضاف: الفيلم كان اسمه أول فيلم زومبي في مصر، وكنا هنفذه في 2017، وفي 2019 عرضت العمل على المنتج أحمد السبكي، ولكن بسبب كورونا العمل مكتملش.. وبعدها نزلت انتجت لنفسي وصورت الفيلم، ورجعت بعت للمنتج أحمد السبكي، وقولتله أنا نفذت وعملت البرومو واشتغلت على الموضوع علشان أصنع فيلم سينما”.

واختتم: “تواصلت مع المؤلف أمين جمال، قالي دي فكرتي وأنا اشتغلت فيها.. وليا حقوق ملكية وفكرية ومعنوية، ولما محدش رد عليا من شركة الإنتاج أنا هلجأ للقضاء علشان أنا بتواصل مع الناس وبيقولوا أني مليش حق، وفي ناس بتتهرب.. وكريم السبكي وأحمد السبكي، محدش بيرد عليا”.