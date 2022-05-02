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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695386/تحيا-مصر-ينشر-تصريحات-النائب-طارق-الخولي-في-الحلقة-الوثائقية-لـ-الاختيار٣

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية أظهرت وجهها الفاشي باغتيالات المتظاهرين المطالبين برحيل الإخوان، مضيفًا بأنه بكى بعد إعلان فوز الإخوان في الإنتخابات الرئاسية.

دوت الخليج وأضاف “الخولي”، خلال الحلقة الوثائقية لمسلسل الإختيار 3، أن حضور قتلة السادات انتصارات أكتوبر رسالة استعراض من الإرهابية. دوت الخليج ينشر تصريحات النائب طارق الخولي في الحلقة الوثائقية لـ الاختيار٣ وعن إعلان 3 يوليو 2013، أكد عضو مجلس النواب أنه بيان تاريخي، أنقذ مصر من مستقبل غامض ودموي، إذا استمرت جماعة الإخوان في الحكم، مشيرًا إلى أن إعلان تعطيل العمل بالدستور في 2013 كان لحظة الإنتصار. وأشار إلى أن محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، قال له سنحكم 300 سنة، كما هدده أسامة ياسين، قائلًا: “ أنت على القوائم وديتك رصاصة”.

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