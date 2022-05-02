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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695385/الرعب-يسيطر-على-البرومو-التشويقي-لـ-فيلم-يوم-13-تعرف-على-موعد-عرضه

أصدرت الشركة المنتجة لـ فيلم “يوم 13” البرومو التشويقي للعمل، الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد داود.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم يوم 13

ظهر خلال البرومو التشويقي لـ فيلم “يوم 13” يد تشبه أيادي الأشباح التي تظهر في الأعمال السينمائية الأجنبية اذ أنه من المقرر أن تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب والإثارة، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الأن لكنه من المقرر أن يطرح خلال الفترة القليلة المقبلة بمجرد غنتهاء سباق أفلام عيد الفطر.

فيلم يوم 13

ويعد فيلم يوم 13 أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

ويشارك في بطولة دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وضيوف شرف منهم أحمد زاهر ومحمود عبد المغني وأروى جودة وجومانة مراد وفيدرا ونهال عنبر ونهى عابدين.

أبطال فيلم يوم 13 في رمضان 2022

وكان يشارك أبطال فيلم يوم 13 في موسم رمضان هذا العام اذ شارك أحمد داود في مسلسل سوتس بجانب كلا من أسر ياسين وصبا مبارك ومحمد شاهين، وتارا عماد وريم مصطفى وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي، ويعد العمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم حيث تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

بينما دينا الشربيني فشاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل المشوار بجانب عدد من نجوم الفن وهم أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وكانت قد أصدرت دينا الشربيني بالتعاون مع محمد رمضان أتت بعنوان “عاملين جامدين” وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “المشوار” الذي شارك به في الماراثون الرمضاني 2022، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي.