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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695384/مجدي-عبد-الغني-يعلن-عن-إجراء-عملية-جراحية-دقيقة

نفى مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي السابق، بعض التصريحات المنسوبة إليه على بعض صفحات التواصل الإجتماعي، والتي يتم فيها إنحياز حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى الفريق الأحمر، واحتساب ركلة جزاء غير صحيح تعادل من خلالها الأهلي في الوقت بدل الضائع.

وكتب "عبد الغني" على صفحته على فيس بوك: أنفي تماماً هذه التصريحات الكاذبة المنتشرة على لساني، لم يصدر مني أبداً مثل هذه التصريحات وسأقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقي ضد هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بنشر الأخبار والتصريحات الكاذبة علي لساني.

وتابع: وأحب أن أنوه أنني لم اقوم خلال الفترة الأخيرة بالإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية أو أي قناة تليفزيونية أو حتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث أنني أجري خلال هذه الأيام عملية جراحية دقيقة.

وأضاف: وأعيد التأكيد أنه لا يمكن أن تصدر مني مثل هذه التصريحات علي بيتي النادى الأهلي أو عن الكابتن سيد عبد الحفيظ الذي أكن له كل إحترام وتقدير، غير أنني دائماً لا أحب الحديث عن التحكيم والحالات المثيرة للجدل وأفضل أن يتحدث عنها المتخصصين، وأعيد التأكيد أنني سأقوم بالملاحقة القضائية لمن قام بنشر هذه الأكاذيب. مجدي عبد الغني يعلن عن إجراء عملية جراحية دقيقة

وكان النادي الأهلي قد تعادل مع فريق سيراميكا كليوباترا في آخر مباراة له في الدوري المصري الممتاز بهدف لكل منهما.