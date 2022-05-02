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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695381/طير-المحبة-جديد-حسين-الجسمي-بأول-أيام-عيد-الفطر-وهذه-رسالته-للجمهور

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعيد الفطر المبارك بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “طير المحبة”.

دوت الخليج يرصد احتفال حسين الجسمي بعيد الفطر وطرح أغنيته الجديدة

أغنية حسين الجسمي الجديدة

طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تحمل اسم طير المحبة، وهي أشعار وكلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “فزاع” ولي عهد دبي.

وتقول كلمات أغنية طير المحبة:

طير المحبة كفخ ياضامر السرجوف

وعلى طوى الضلوع صدر اللي يبيك اوكر

لو تنكر إن قلبك المرهف على ملهوف

وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف

أما على الصد والهجران ماتشكر

بنات آدم وحواء من عنود النوف

واللي إلى عرضت جمالها يسكر

حسين الجسمي عيد الفطر 2022

ويشار أن حسين الجسمي وجه رسالة لجمهور ومحبيه بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يتمنى أعمق الأمنيات بعيد سعيد مملوء بالفرحة والحب والسعادة لجميع أبناء الوطن العربي المحتفلين.

ودعا المطرب الإماراتي المولى -عز وجل- أن يجعل كل أيامنا المقبلة أعياد وفرح وخير، حيث قال: “أسأل الله تعالى لكم سعادة دائمة وفرحة لا تفارق قلوبكم”.

“طير المحبة” كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وتم طرحها منذ قليل عبر القناة الرسمية لـ حسين الجسمي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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جدير بالذكر أنه الشهر الماضي، طرح حسين الجسمي أغنية بمناسبة يوم الصحة العالمي، تحمل اسم “تعافينا” وكانت كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي أحمد الرضوان، وكانت تهدف لإظهار قوة الإرادة ونتائجها المثمرة، أمام التحديات التي واجهها العالم في الفترة الماضية.

وتقول كلمات أغنية تعافينا:

بديناها على قوة، توحّدنا تباعدنا وواجهنا، وتعافينا ونحن أقوى

تعلّمنا بأنْ لا شيء يعجزنا، ووقت الشدة تبين معادنا، صفوفنا بوقفة جبل

كلٍّ مع الثاني كِـمَل، إنجاز يُضرب به المثل، تحدّي نهواه

إيماننا علم وعمل، وإصرار ما يعرف ملل، بنعيد تعريف الأمل

ونصيغ معناه وبالحب نحياه، متّحدين ومتحدّين.