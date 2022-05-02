عروض مميزة فى عدد من متاحف مصر طوال شهر مايو (خارطة القطع الأثرية)

جدة - نرمين السيد - وتتضمن هذه القطع ما يلى:

متحف الفن الإسلامى بباب الخلق:

يعرض إبريقا من النحاس المكفت بالذهب والفضة حيث كانت صناعة المعادن فى العصر الإسلامى من الصناعات الهامة التى استطاع الفنان والعامل المصرى إدخال تقنيات جديدة للصناعة أبرزت الفن الإسلامى بكل عناصره.

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية:

يعرض طقم مكون من ثلاث قطع عبارة عن فتاحة ظروف بسلاح مصنوع من الفضة المطلى بالذهب، ويد ريشة من حجر اللازورد بأحد طرفيها تلبيسة من الذهب، وختم من حجر دم محفور علية اسم فاروق الأول بالخط الديوانى.

متحف الشرطة القومى بالقلعة:

يعرض درع من العصر الإسلامى على شكل سلحفاة، الجزء العلوى منها عبارة عن ظهر سلحفاة بلون فاتح أما الجزء السفلى عبارة عن جلد سلحفاة بلون داكن، وقد كانت صناعة الأسلحة من الصناعات القوية فى مصر القديمة والحديثة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى لها جيش منظم وأسطول سفن.

متحف مطار القاهرة الدولى صالة 3:

يعرض نموذج ثلاثى الأبعاد لأحد المقابر من عصر الدولة الوسطى بجبانة العساسيف بالبر الغربى من الأقصر، يصور النموذج أنشطة الحياة اليومية لسبع شخصيات منها من يصنع الجعة ومن يخبز ومن يجهز لحم الضأن.

متحف السويس القومى بالسويس:

نموذج مصنوع من الخشب لمخزن للغلال من الدولة الوسطى، بداخله أربعة أشخاص، يحمل أحداهم كيس الحبوب بينما اثنين آخرين يقومان بتخزين الحبوب فى الصومعة، بينما يجلس الكاتب يمسك بيده قلم ولوحة الكتابة يسجل بها كميات الحبوب التى يتم تخزينها أو إصدارها.

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض قالب صب من الحجر الجيرى من العصر الرومانى ربما لأدوات طبية.

متحف الإسكندرية القومى:

يعرض مقلمة مكفتة بالذهب والفضة مكونة من جزئين متصلين هما البدن والغطاء.

بدن المقلمة مقسم من الداخل لوضع أدوات الكتابة ومزخرف بزخارف نباتية، أما الغطاء فمزخرف بخط النسخ المملوكى المكفت بالذهب والفضة ويحمل اسم " أبى المهدى".

متحف تل بسطا بالشرقية:

يعرض أسورة من العقيق والزجاج مكونة من مجموعة من الخرزات المختلفة الأشكال والأحجام، يتخللها بعض الخرزات من اليشب الأحمر، وبعض التمائم من العقيق واللازورد، وتميمتان على شكل عين الأوجات. كما يوجد بها بعض الدلايات على شكل ثمرة الرمان، وبعض الخرزات من الزجاج منظومة فى خيط حديث.

متحف الغردقة:

يعرض تمثال من الجرانيت الأحمر للكاتب رع حتب من عصر الأسرة الخامسة والذى كان يشغل منصب المشرف على أمناء الإدارة الملكيين. تم العثور على هذا التمثال فى مقبرته بجبانة سقارة، شمال الهرم المدرج.

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم:

يعرض نموذج لمركب مصنوع من الخشب من عصر الدولة الوسطى عليها عدد 2 سارى و16 بحار يحمل كل واحد فيهم مجداف.

متحف ملوى بالمنيا:

يعرض نموذج من الخشب من عصر الانتقال الأول يصور أربعة عمال يقومون بصناعة قوالب الطوب اللبن

متحف الأقصر للفن المصرى القديم:

يعرض مجموعة من أدوات البناء والعمارة منها مثلث من الخشب من عصر الأسرة 18، كان يستخدم لقياس مقدار زاوية المبانى مثبت به ثقالة بخيط، زاوية قائمة من الخشب كانت تستخدم لقياس مقدار زاوية المبانى، أداة لمعرفة مقدار زاوية الجدران مثبت بها ثقالة من الحجر الجيرى بالإضافة إلى اوستراكا من الحجر الجيرى عليها منظر مرسوم بالمداد الأسود يمثل تخطيط لمقبرة.

متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض موس طبى كان يستخدم لعمل فتحة فى الجانب الأيسر من البطن.