تموين الإسكندرية تواصل حملاتها الرقابية على المخابز فى أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال إدارتها الفرعية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والتأكد من توفير رغيف الخبز للمواطنين بسهولة ويسر، وقامت بالمرور على المجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز والأسواق للاطمئنان على استقرار الوضع التموينى.





وأكدت المديرية -فى بيان اليوم الإثنين- أن الحملات الرقابية شملت المرور على معارض مبادرة العيد فرحتنا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للتأكد من إعلان الأسعار ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية. وأشار البيان إلى أن الحملات تواصل أعمالها من خلال غرفة العمليات الرئيسية تحت قيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأوضح أنه تم تحرير 7 محاضر؛ شملت توقف المخابز بلدية بدون إذن التموين، إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ادوات العجين، عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

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