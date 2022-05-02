الإفتاء تعلن ضوابط صيام الستة من شوال

جدة - نرمين السيد - وأضافت دار الإفتاء، فى بيان عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الاثنين: ويجوز أن يبدأ المسلم صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة فى شهر شوال حسب ما يتيسر له.
وأشارت الدار إلى أن من الأعمال الصالحة المستحبة المتعلقة بشهر رمضان صيام ستة أيام من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" - رواه مسلم.
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