ألعاب نارية وبالونات وأغانى احتفالية.. المنايفة فى أول أيام عيد الفطر (صور)

جدة - نرمين السيد - وسيطرت حالة من البهجة والسعادة على المصلين فى مدينة سرس الليان إحدى أكبر مدن محافظة المنوفية، بعد أن تجمعوا لأداء صلاة عيد الفطر، وسط تواجد بائعى البالونات وألعاب الأطفال.
كما شهدت الاحتفالات تواجد أمنى لتسيير حركة المرور أثناء الاحتفالات التى تشهدها المدينة بقدوم عيد الفطر المبارك.
والجدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، كانت قد أعلنت أمس الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 2022، على أن يكون اليوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد استطلاع هلال شهر شوال، وتوافق الحسابات والأرصاد الفلكية والرؤية الشرعية.
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