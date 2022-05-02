رأس البر تشهد توافد آلاف المصطافين فى أول أيام عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - حرصت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، على متابعة خطة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى لاستقبال آلاف المواطنين الذين قصدوا المدينة فى أول أيام عيد الفطر المبارك، والتأكد من توفير كافة الخدمات بها.





وتابعت محافظ دمياط كذلك تطبيق الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنظيم الحركة المرورية بالبوابتين وداخل المدينة، ومن بينها حظر مرور سيارات الأجرة من شارع بورسعيد لتخفيف التكدس من هذا المحور المهم وكذلك انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها بشارع 109 وقصر دخولها على البوابة الغربية. وذكرت الوحدة المحلية -فى بيان اليوم الاثنين- أن محافظ دمياط تابعت أيضاً انتظام منظومة الإنقاذ بالشاطئ وتغطيته بجميع الخدمات، حيث انتشرت فرق ومعدات الإنقاذ، هذا إلى جانب 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و5 نقاط للإسعاف.. وكثفت الوحدة حملات النظافة بجميع المناطق بالمدينة، من خلال الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتحقيق ذلك.

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