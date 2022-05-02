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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695382/مصر-للطيران-تستأنف-رحلاتها-إلى-مومباي-بالهند-بعد-توقف-لأكثر-من-عامين

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة ومومباى بالهند بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، وذلك بعد فترة توقف استمرت أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

دوت الخليج وقالت مصر للطيران فى بيان صحفي، إن رحلة الشركة أقلعت من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى بعد عصر اليوم فى تمام الساعة 4:50 متجهة إلى مومباى بالهند بطراز البوينج B737-800 الرحلة رقم 968 وعلى متنها 140 راكبآ، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى مومباي بالهند بعد توقف أكثر من عامين يأتى ذلك تماشيا مع خطة الشركة فى توسعة شبكة خطوطها وخاصة فى قارة آسيا واستئناف تشغيل الخطوط التى كانت قد توقفت بسبب الجائحة والعودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية للرحلات وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة.

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