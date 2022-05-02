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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695380/في-المركز-الثاني-تعرف-على-إيرادات-فيلم-العنكبوت-في-أول-يوم-عرضه

بدأت دور العرض السينمائية في طرح فيلم العنبكوت بدءً من اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر وحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.

دوت الخليج يكشف إيرادات فيلم العنكبوت لـ أحمد السقا إيرادات فيلم العنكبوت وصلت إيرادات فيلم العنكبوت في شباك التذاكر إلى 463 ألف جنيه، بعد طرحه فى دور العرض السينمائية، واحتل بذلك المركز الثاني. يقع فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا ومنى زكي في المرتبة الثانية بـ شباك الإيرادات في حين حقق فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد عز أكثر من مليون بعد عرضه منذ يوم الوقفة أمس الأحد. وفي سياق متصل، كانت الشركة المنتجة طرحت البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم وهم الفنان أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكي وريم مصطفى، ويسرا اللوزي ومحمد ممدوح وآخرين. فيلم العنكبوت 2022 يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد اعلن مشاركة فيلمه الجديد العنكبوت ضمن موسم أفلام عيد الفطر بعد تأجيله أكثر من عامين تقريبًا، ونشر بطل العمل الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلًا: “الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض”. ويجسد الفنان أحمد السقا خلال أحداث الفيلم شخصية تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة وكل ذلك داخل إطار من الأكشن طوال أحداث العمل، الذي يضم في بطولته كلا من أحمد السقا، منى زكي، وظافر العابدين، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود غريب، والإخراج لـ أحمد نادر جلال، والعمل من تأليف محمد ناير. اقرأ أيضًا مصطفى شعبان وأبطال مسلسل دايما عامر في ضيافة لميس الحديدي بهذا الموعد ونافس الفنان أحمد السقا ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل الاختيار 3 برفقة كوكبة من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وصبري فواز وخالد الصاوي وإيمان العاصي وآخرين من نجوم الفن. وكان العام الماضي 2021 شارك الفنان أحمد السقا بمسلسل نسل الأغراب ضمن الموسم الرمضاني وشاركه في بطولته كلا من أمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر وفردوس عبد الحميد ودياب وآخرين.

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