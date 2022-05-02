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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695378/مصطفى-شعبان-وأبطال-مسلسل-دايما-عامر-في-ضيافة-لميس-الحديدي-بهذا-الموعد

دوت الخليج يرصد لقاء أبطال مسلسل دايما عامر في برنامج كلمة أخيرة

مصطفى شعبان برنامج كلمة أخيرة

وتستضيف الإعلامية لميس الحديدي، كلا من الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة في برنامجها كلمة أخيرة عبر شاشة قناة on الفضائية رابع أيام عيد الفطر المبارك.

ويشارك الفنان مصطفى شعبان في بطولة مسلسل دايما عامر الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، كلا من لبلبة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد جمعة، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان، وفادية عبد الغنى.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم الشباب خلال أحداث المسلسل الذي يخرجه مجدي الهواري، وفي سياق آخر، تعاقد الفنان مصطفى شعبان مؤخرًا مع منتج مسلسله كامل أبو على والمخرج مجدي الهواري على فيلم سينمائي جديد.

فيلم مصطفى شعبان الجديد

ويعود الفنان مصطفى شعبان ليتعاون مع المخرج مجدي الهواري في السينما بعد غياب حوالي 12 عام منذ فيلم “الوتر” الذي شارك به درة وغادة عادل وأحمد السعدني وسوسن بدر، وحققا نجاحات سويًا على مدار أعمال سابقة عديدة.

وكان قد تعاونا الثنائي معا من قبل في مسلسلات الزوجة الرابعة، ومزاج الخير، وآخرهم دايما عامر، الذي شهدت الحلقة الأخيرة منه أمس الأحد استقالة رسمية لـ عامر عبد الرازق من المدرسة بعد بدء مبادرة علم واتعلم دون موافقة رسمية من المدرسة.

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ومن جانبه يستمر وكيل المدرسة بتنفيذ خطته لإزاحة زهرة مديرة المدرسة وهي الفنانة لبلبة والحصول على مكانها، وتشهد الحلقة خلاف بين زهرة وأبو الوفا مالك المدرسة وهو الفنان عمرو عبد الجليل بسبب المبادرة التي تمت دون علم الوزارة.

تنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل دايما عامر بغضب طلاب المدرسة بسبب خروج عامر وزهرة من المدرسة، وقاموا بتسجيل طلبهم لعودتهم إلى المدرسة وتوصيلها إلى أبو الوفا المالك.