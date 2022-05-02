بعد توقف عامين .. إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى مومباى بالهند

جدة - نرمين السيد - أقلعت اليوم أولى رحلات مصرللطيران من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة مومباي بالهند رحلة رقم 968 MS، من طراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد 140 راكبًا.





ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 4 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة ومومباى وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا. يأتى ذلك تماشيًا مع خطة الشركة فى توسعة شبكة خطوطها وخاصة في قارة آسيا واستئناف تشغيل الخطوط التى كانت قد توقفت بسبب الجائحة والعودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية للرحلات وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة. ويمكن لعملاء حجز تذاكر السفر من خلال مركز اتصالات مصرللطيران على 1717 من أى موبايل أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو وكيل سياحى.

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