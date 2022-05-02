محافظ القليوبية يؤكد سعى المحافظة لتطوير مدينة القناطر الخيرية

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، سعى المحافظة إلى تطوير كل مكان بمدينة القناطر الخيرية، والتى لها ذكريات خاصة فى قلوب العديد من المواطنين المصريين، مقدما الشكر لوزارة الرى على مجهوداتها لتطوير حدائق المدينة والتى أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.





جاء ذلك خلال تفقده حدائق القناطر الخيرية بعد الإنتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك والاستمتاع بجمال الطبيعة التى تتميز بها الحدائق. وذكرت المحافظة فى بيان صادر اليوم الاثنين، أن المحافظ تفقد خلال جولته نظافة الحدائق والمتنزهات وجاهزيتها لاستقبال المواطنين ومنها حديقة عفلة وحديقة الياسمين، ثم التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق وتبادل معهم التهانى وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية والتى تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقى.

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