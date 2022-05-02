انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من أمير منطقة تبوك للتهنئة بعيد الفطر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695377/الرئيس-السيسي-يتلقى-اتصالا-من-أمير-منطقة-تبوك-للتهنئة-بعيد-الفطر

تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

دوت الخليج

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية أسر الشهداء، في حضور أبطال عمل الإختيار 3 والعائدون، مؤكدًا أن جزء كبير من هذا العمل الدرامي كان لصالح أبناء الشهداء.

رسائل الرئيس السيسي في احتفالية أسر الشهداء

وينشر موقع دوت الخليج أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر كالتالي:

- اللي انتوا عملتوه كان جرء كبير منه لصالح الأبطال اللي صحوا علشان خاطر مصر تعيش

- احنا قولنا إن التاريخ منسبوش لحد.. وكنا حريصين إنه ميحصلش تصادم واللي انتوا عملتوه في الاختيار والله دي الحقيقة - اللي انتوا عملتوه كان جرء كبير منه لصالح الأبطال اللي صحوا علشان خاطر مصر تعيش

- اللي انتوا عملتوه كان جرء كبير منه لصالح الأبطال اللي صحوا علشان خاطر مصر تعيش - تأثير مسلسل الاختيار كان أكثر من ألف كتاب - بيان 3 يوليو حرصنا إنه ميكونش فيه صدام.. ومقولناش عزلنا رئيس ولا قولنا جماعة إرهابية

- محدش في موقعي ومكاني كان يقبل حاجه تحصل من اللي كان

مسلسل الإختيار حجم قليل جدا من جهد كبير اتعمل

- بالنسبة لموضوع تهديد الجيش ده اتعمل 3 مرات: - الأولى مع المشير حسين طنطاوي إن لو الإنتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقا البلد هتولع

-المرة الثانية لما خيرت الشاطر قال حرقنا المقرات بتاع الأمن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم

- المرة التالتة كانت ليا شخصيًا ولمدة 45 دقيقة كان خيرت الشاطر بيقولي هنقتل وهنجيب من كل حته وهتولع الدنيا

- قسمنا بالله تهديد خيرت الشاطر بحرق مصر حقيقة اللى إتعرض بمسلسل الاختيار عشان الناس اللى بتقول طلعونا التسجيلات

- مسلسل الاختيار تعرض لزيف جماعة أهل الشر

- قعدت 7 سنوات لم أذكر اسمهم ووصفتهم بـ أهل الشهر عشان يتراجعوا

- لسه دور الدراما مخلصش في بناء وعي حقيقي لهذه البلد

- أتصور إن المسلسلات كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين ولم يختلف عليه اتنين