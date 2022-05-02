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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695375/ياسمين-صبري-في-2022-شعبية-لأول-مرة-والبطلة-أمام-أحمد-عز-بعمل-تاريخي

تعيش الفنانة ياسمين صبري انتعاشة فنية عقب انتهاء الموسم الرمضاني لعام 2022 حيث تعاقدت على المشاركة في فيلم ومسلسل.

دوت الخليج يرصد أعمال ياسمين صبري الجديدة

فيلم ياسمين صبري 2022

تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على المشاركة في بطولة فيلم “صقر المحروسة” برفقة الفنان أحمد عز، وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية فهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في شهر يوليو المقبل، ويجسد خلاله الفنان أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، ويحاكي العمل إحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة وسيتضمن الفيلم مجموعة من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين.

جدير بالذكر أن آخر أفلام أحمد عز كان فيلم الجريمة، وشاركه في بطولته مجموعة من النجوم مثل منة شلبي، والنجم ماجد الكدواني، وآخرين ودارت أحداث الفيلم في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، والسيناريو والحوار لـ أمين جمال، محمد محرز، والفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة

مسلسل ياسمين صبري 2022

تستعد الفنانة ياسمين صبري للبدء في التحضير لمسلسل جديد تقوم ببطولته ويعرض عبر منصة شاهد vip الرقمية، وتدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة وسيحمل اسم الشادر.

ولأول مرة تظهر الفنانة ياسمين صبري في دور بنت شعبية، ومن إنتاج منصة شاهد، والإخراج لـ سامح عبد العزيز وتعود به للدراما.

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل فرصة تانية الذي نافست به ضمن موسم دراما رمضان 2020 وشاركها في البطولة مجموعة من النجوم مثل أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وأيتن عامر وإدوارد وآخرين من النجوم وحقق نجاحا كبيرًا وقتها.

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وكان من المقرر أن تشارك الفنانة ياسمين صبري ضمن موسم دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل يحمل اسم دنيا ولكنها تراجعت بسبب انشغالها بأعمالها السينمائية وتحضيرها لأكثر من فيلم مثل شغل عصابات وفيلم صقر المحروسة وكانت آخر أعمالها السينمائية، فيلم ليلة هنا وسرور مع محمد إمام.

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