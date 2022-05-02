فى أول أيام عيد الفطر.. حديقة الحيوان تستقبل 40 ألف زائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 05:22 مساءً - شهدت الحدائق التابعة لوزارة الزراعة- الحيوان والارومان والأسماك -إقبالاً كبيراً من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد د. محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان ان حديقة الحيوان في الجيزة استقبلت اليوم أكثر من 40 ألف زائر .

وأضاف ان الحديقة شهدت تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. مشيرا الى ان هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم آلاف الزائرين كذلك توفير استراحات للجمهور، كما تمتزويد الحديقة ببعض الحيوانات الجديدة مع اضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الاطفال والتي تشهد اقبالا كبيرا منهم لانها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الالفية والتصوير معها.

أيضا مدينة الملاهي الكهربائية المتكاملة والبدالات النهرية ، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوعا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الاثرية فيها.

من ناحيته قال المهندس عماد عبدالمنعم القائم بأعمال مدير حديقة الارومان إن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة وكذلك الاشجار النادرة حيث تحتوى على اكثر من 1200 نوع نادر .

وتواصل الحدائق التابعة للوزارة استقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث توفر لزائريها كافة وسائل الراحة والترفيه.