عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا من أمير منطقة تبوك للتهنئة بـ عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.





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