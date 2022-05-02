رئيس جامعة العريش يهنئ السيسى والمصريين بالعيد

وقال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش -فى بيان اليوم الإثنين- "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن منسوبى جامعة العريش أتقدم بأسمى آيات التهانى وأطيب التمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب المصرى عامة وأهل سيناء الحبيبة خاصة بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.. كما أتقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأيدى العاملة من أبناء مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال".
وأكد رئيس الجامعة مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد فى كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى دور عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لإيمانهم الصادق بقيمة العمل فى استكمال مسيرة النهضة الشاملة ودفع عجلة التنمية فى ربوع الوطن كى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية .
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