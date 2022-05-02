الزراعة: حديقة الحيوان تستقبل 40 ألف زائر فى أول أيام عيد الفطر

وأكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة استقبلت اليوم أكثر من 40 ألف زائر.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم آلاف الزائرين كذلك توفير استراحات للجمهور كما تم تزويد الحديقة ببعض الحيوانات الجديدة مع إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الاطفال وهى تشهد إقبالا كبيرا منهم لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الالفية والتصوير معها.
ويوجد فى الحديقة أيضًا مدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.
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