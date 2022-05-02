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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695372/بعد-نجاح-توبة-عمرو-سعد-يحضر-لأكبر-وأفخم-مفاجأة-سينمائية

دوت الخليجيكشف تفاصيل فيلم عمرو سعد الجديد

فيلم عمرو سعد الجديد

شارك الفنان عمرو سعد متابعيه وجمهوره بنشره صورة له بعر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر الفنان عمرو سعد، من كواليس مسلسله “توبة” وعلق على الصورة قائلًا: شكرًا جدا ليكم وربنا يخليني لينا.. أنا مش عارف من غيري كنت عملتوا ايه”.

وأضاف قائلًا: “يالله ربنا ما يحرمكم مني واستنوا عمرو سعد في أكبر وافخم مفاجأة سينمائية كل سنة وعيدكم سعيد”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

عمرو سعد مسلسل توبة

يشار أن الفنان عمرو سعد كان قد تصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واسم مسلسل توبة أيضًا الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وحقق به نجاحا كبيرًا خلال حلقاته طوال شهر رمضان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل اسم توبة، وهاشتاج آخر بعنوان عمرو سعد، وذلك يشير إلى مدى تأثر الجمهور بالحلقة الأخيرة من مسلسل توبة التي عرضت أمس الأحد عبر منصة شاهد وشاشة قناة mbc مصر الفضائية.

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ويضم مسلسل توبة في بطولته عدد من النجوم بجانب عمرو سعد مثل صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، انتصار، حسن أبو الروس، ماجد المصري، وغيرهم والمسلسل من إخراج أحمد صالح.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل توبة التي عرضت أمس شهدت، إخبار توبه وهو عمرو سعد لـ إحسان التي تقدم شخصيتها الفنانة صبا مبارك بكل ما فعله ولكن يشترط عليها أن لا تغير وجهة نظرها به، ثم يرصد لها جميع ما مر به والجرائم التي ارتكبها منذ البداية حتى الآن.

وبعدها يخبرها أن الشرطة تبحث عنه الآن وتطلب منه إحسان، تسليم نفسه لكنه يرفض وسرعان ما يدخل في قتال مع رجال وليد الذي أتى له من لبنان ويموت على يده في نهاية الحلقة بعد أن ضربه الآخر بالرصاص وقتله.