انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد سحبه من السينمات بمصر.. طرح فيلم أشباح أوروبا في هذه الدول حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695369/بعد-سحبه-من-السينمات-بمصر-طرح-فيلم-أشباح-أوروبا-في-هذه-الدول

أثار فيلم أشباح أوروبا جدلا كبيرًا بين الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تأجيل عرضه وسحبه من السينمات قبل ساعات قليلة من عرضه للمنافسة ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم أشباح أوروبا في عدة دول بعد تأجيله من مصر.

عرض فيلم أشباح أوروبا

ومن جانبها قررت السينمات في المملكة العربية السعودية عرض فيلم أشباح أوروبا الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي بالتعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

وسيعرض الفيلم بدءً من اليوم الاثنين أولى أيام عيد الفطر عقب تأجيل عرضه في السينمات المصرية، وكشفت سينما فوكس السعودية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر: “فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي وإخراج محمد حماقي، يعرض الآن على شاشاتنا”.

أزمات فيلم أشباح أوروبا

ويشار أن المملكة العربية السعودية لم تكن الدولة الوحيدة التي بدأت عرض الفيلم حيث يعرض في الكويت تحت تصنيف T+13، ويعرض في البحرين، تحت تصنيف عمري PG 15، أي غير مناسب للمشاهدة لمن هم أقل من 15 عاما، بجانب عرضه في قطر تحت تصنيف 18+ بالإضافة إلى عرضه في عمان والإمارات.

ومن ناحية أخرى، كان ياسر قنطوش محامي الفنانة هيفاء وهبي، تحدث في لقاء تلفزيوني له مع برنامج ET بالعربي عن أزمات فيلم اشباح أوروبا وأوضح أن الدعوى القضائية بين بطلة الفيلم هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري وراء منع عرض الفيلم في مصر.

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يذكر أنه كان قد انتهى فريق عمل فيلم أشباح أوروبا من تصوير العمل عام 2019، وتأجل عرضه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بسبب الخلافات والدعوى القضائية بين بطلة الفيلم وهي الفنانة هيفاء وهبي ومنتجه محمد الوزيري ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب هيفاء وهبي منهم أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن، وباسم سمرة، وأروى جودة وآخرين.

وينافس في موسم أفلام عيد الفطر، مجموعة من الأعمال السينمائية وهي واحد تاني لـ أحمد حلمي، والعنكبوت لـ أحمد السقا وزومبي لـ علي ربيع وفارس لـ أحمد زاهر.