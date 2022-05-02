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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695371/المالية-تعلن-تجديد-العمل-بقانون-إنهاء-المنازعات-الضريبية-حتى-نهاية-ديسمير-2022

قال وزير المالية الدكتور محمد العيط، فى بيان صادر اليوم الأثنين، أن التعديلات على قانون " الضريبة على الدخل" تتضمن أيضا تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية والأحكام المعمول بها فى هذا الصدد حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2022.

دوت الخليج

وزير المالية يعلن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمير 2022 استجابة لمجتمع الأعمال

واضاف وزير المالية أن هذه التعديلات تأتى استجابة لمجتمع الأعمال ومن أجل المساهمة فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وذلك قبل التطبيق الشامل لميكنة الاجراءات الضريبية، على ضوء النجاح والانجازات التى تحققت من العمل بهذ القانون فى أكثرمن ٥١ ألف طلب لإنهاء المنازعات، بضريبة متفق عليها بمبلغ ٣٩ مليار جنية

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العيط على أن هذه التعديلات تتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة تيسيرا على المجتمع الضريبى، وذلك قبل الانتهاء من أعمال الميكنة بحلول يونيه المقبل، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وزير المالية: إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى سنويا

وتابع وزير المالية أن هذه التعديلات تتضمن أيضا بعض الاصلاحات لتنشيط البورصة المصرية ومن ضمنها عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فنرة وقف سريان الضريبة من اجل ضمان تحقيق العدالة الضريبية، واعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى سنويا فى بداية كل عام ميلادى