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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695374/بنك-المصرف-المتحد--إزاي-تحجز-وحدة-سكنية-في-مبادرة-التمويل-العقاري

أتاح بنك المصرف المتحد إمكانية حجز وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري لدعم محدودي ومتوسطى الدخل في توفير سكن يناسبهم. بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عاما. ويوفر دوت الخليج كافة التفاصيل عن تمويل بنك المصرف المتحد والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط حجز وحدة سكنية من بنك المصرف المتحد حددت بنك المصرف المتحد مجموعة من الشروط لحجز وحدة سكنية في مباردة التمويل العقاري تشمل الآتي: - ألا يتجاوز سعر العقار لفئة محدودي الدخل 350 ألف جنيه، وألا يقل راتب المتقدم لهذه الفئة عن 4501 جنيها للأعزب و6001 جنيها للأسرة. - مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% لمتوسطي الدخل والشرائح الأعلى دخلاً، غير المشمولين ضمن شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة. - الحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري بهدف حجز وحدة سكنية غير مسجلة. - إحضار العقد الابتدائي سند ملكية البائع. - شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات أو شهادة بإتمام التصالح. الأوراق المطلوبة للتقديم في بنك المصرف المتحد - تقديم العقد المسجل سند ملكية البائع - شهادة تصرفات عقارية ضد ولصالح البائع من تاريخ التملك وحتى تاريخه -كشف رسمي من مأمورية الضرائب العقارية عن سنة الجرد يفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية على الوحدة أو عدم تكليفها. - إحضار شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة بإتمام التصالح وما يفيد بترخيص البناء.

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