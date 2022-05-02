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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695370/شهادات-ادخار-البنك-العربي-الأفريقي-2022-أعلى-عائد-في-مصر

يوفر البنك العربي الأفريقي شهادات الادخار الثلاثية بنسبة فائدة عالية بعيدًا عن شهادات الادخار 18% التى أتاحها بنكي الأهلي ومصر مؤخرًا. لكن مازال عملاء البنك العربي الأفريقي يلجأون إلى شراء شهادات الادخار الثلاثية لأنها تتميز بفائدة عالية. ويقدم دوت الخليجكافة التفاصيل عن شهادات الادخار من البنك العربي الأفريقي في السطور التالية.

شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي 2022 يقدم البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار ثلاثية تتراوح الفائدة عليها بين التالى: – - أولاً: 10.5% سنويًا لدورية العائد الشهري. - ثانيًا: 10.75% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي. - ثالثًا: 10.8750% سنويًا على دورية العائد نصف السنوي. - رابعًا: و11% سنويًا على دورية العائد السنوي.

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