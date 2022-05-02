الرى: إزالة تعديات على مجرى النيل بـ4 محافظات فى أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الموارد المائية والرى، اتخاذ أجهزة الوزارة الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بـ 4 محافظات (القاهرة ودمياط والمنيا وسوهاج) فى أول أيام عيد الفطر المبارك.





وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، والتى تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى وإزالتها فى مهدها.

وأضافت أنه تم رصد مخالفات بمحافظة القاهرة عبارة عن إقامة خيمة وكافيتيريا على النيل بدون الحصول على الترخيص اللازم من أجهزة وزارة الرى، وعلى الفور تم إصدار إنذار للشركة القائمة بالتعدى، والتى قامت بإزالة المخالفة، كما تم رصد مخالفة إنشاء "كازينو" بسيالة أثر النبى بدون الحصول على الترخيص اللازم، حيث تم إنذار القائم بالتعدى، ويجرى استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت وزارة الرى أنه تم أيضا رصد مخالفات ردم وإنشاء مرسى ورسو مخالف لمراكب نزهة بمنطقة المعصرة بحلوان، حيث تم إنذار المخالف، والتنسيق مع شرطة المسطحات لإزالة المخالفة، إضافة إلى رصد مخالفة بمحافظة دمياط عبارة عن تشوين ألعاب ترفيهية على جسر نهر النيل، ليتم إزالة المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية بالمحافظة، فضلا عن مخالفات بمحافظة سوهاج عبارة عن رسو مخالف لأحد الوحدات النهرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الأمنية بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه تم رصد مخالفتين بمحافظة المنيا بقيام بعض المواطنين ببناء غرف أمام منازلهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حينه، كما تم رصد قيام أحد المواطنين ببناء سور مخالف بالبلوك، حيث تم إيقاف المخالفة فورا وإزالتها على نفقة المخالف ورد الشىء لأصله.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعاطى أن أجهزة وزارة الرى تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية، موضحا أن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها فى مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأى شكل من أشكال التعدى على المجارى المائية أو أملاك الرىدى.

وقال إن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الرى، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث تم حتى الآن إزالة حوالى 56 ألف حالة تعد على مساحة 8.2 مليون متر مربع بمختلف المحافظات.