وزير التعليم العالى يوجه الجامعات بالتعاون مع حياة كريمة لمحو الأمية بالريف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المصرية، والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).





وتلقى الوزير، اليوم الإثنين، تقريرا مقدما من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات فى مواجهة مشكلة الأمية، وذلك فى إطار المشروع القومى للقضاء على الأمية فى مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، يمكن الاستفادة منها فى مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، مثمنا نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (310286) مواطنا خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى أبريل الجارى؛ خاصة فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل عدد من الإجراءات، منها: تنفيذ بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتشكيل لجنة متخصصة لصياغة خطة شاملة لمواجهة الأمية، ومشاركة الوزارة فى تنفيذ مشروع تحدى الأمية على مستوى الوطن العربى، وإطلاق عدة مسابقات على مستوى الجامعات والمعاهد؛ للتنافس على أفضل جائزة جامعة فى مواجهة مشكلة الأمية.

كما وجه الوزير، الشكر للجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع محو الأمية بالجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. الهلالى الشربينى الأستاذ بجامعة المنصورة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسبق على جهود اللجنة المتميزة فى مواجهة ظاهرة الأمية.

كما طالب بضرورة تعاون الجامعات مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحو أمية المواطنين فى قرى الريف المصرى، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم أوجه الدعم اللازمة التى تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومى فى مواجهة هذا التحدى، مؤكدا أن مشكلة محو الأمية ستحظى بأهمية كبيرة، وستأتى على رأس أولويات العمل الجامعى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات.

وأشار التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية فى تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات كبيرة فى مواجهة مشكلة الأمية، شملت نجاح جامعة عين شمس فى محو أمية (34973) مواطنا، تليها جامعة المنيا (34658) ثم جامعة المنصورة (34905) الزقازيق (30437) طنطا (27572) جنوب الوادى (21429) أسيوط (17707) سوهاج (14572) بنى سويف (14013) المنوفية (10181) الأزهر (10426) دمياط (8659) كفر الشيخ (6734) حلوان (7316) دمنهور (7865) أسوان (6595) الإسكندرية (3828) الوادى الجديد (3641) السويس (2177) مدينة السادات (2494) قناة السويس (1305) بورسعيد (1120).

كما حققت بعض الجامعات الأخرى نتائج متميزة وتجارب شديدة الثراء، منها جامعات (القاهرة، العريش، مطروح، بنها، الأقصر، 6 أكتوبر).

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن ما حققته الجامعات من دور جاد فى مجال محو الأمية، يعكس دورها الحيوى والفعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى حرص الجامعات على دعم رؤية مصر 2030، والمساهمة فى تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التى أطلقتها القيادة السياسية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ تأكيدا لدور الجامعات فى نشر العلم، والمعرفة، والتنوير، ومحاربة الأمية؛ وتفعيلا لدورها الرائد أيضا فى خدمة المجتمع المصرى.