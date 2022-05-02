محافظ بنى سويف يتلقى تهانى العيد من القيادات الكنسية

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القمص بولس فهمى وكيل مطرانية المسيحيين الكاثوليك، ومن الكنيسة الإنجيلية: القس فلمون عازر والقس يوحنا قلادة، القس ميلاد يوسف والقس مجدى نجيب ووفد مرافق من الكنيسة، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبى المحافظ، وبعض رجال الدين الإسلامى من الأوقاف والأزهر والتنفيذيين.
وتقدمت القيادات الكنسية، وفقا لبيان صادر عن المحافظة، بالتهنئة للمحافظ محمد هانى غنيم وكافة قيادات وأبناء بنى سويف بعيد الفطر المبارك، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التى تعكس الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها والتى كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.
من جانبه، أعرب المحافظ عن شكره لقيادات الكنسية، معبرا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التى تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصرى، وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية فى كافة القطاعات والمجالات.
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