ورافق المحافظ، خلال جولته، حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة قنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.
وإطمئن المحافظ من الأطفال والفتيات على مستوى الرعاية المقدمة لهم من قبل مسئولى تلك الدور ثم قدم التهنئة لهم، ومنحهم العيدية النقدية والهدايا العينية،لإدخال البهجة والسرور عليهم فى أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن محافظة قنا لا تدخر جهدا فى رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوى والمادى لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والإحتفالات والمناسبات، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج وكيان المجتمع المصرى.
كما حرص محافظ قنا على لقاء الأطفال الأيتام، وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم، والتعرف على احتياجاتهم ودراسة مدى إمكانية تحقيقها، كما وجه القائمين على دور الأيتام ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد متمنيا لهم التوفيق وقضاء عيد سعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الداودى» يزور دور الرعاية بمدينة قنا لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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