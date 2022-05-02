البابا تواضروس يلتقى بكهنة كنائس الخليج 

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الحضور نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على الكنائس بالخليج. وقد حدثهم قداسته عن القيامة ومفعولها الروحى فى حياة الإنسان المعاصر، واختتم اللقاء بالصلاة كما بدأ.

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