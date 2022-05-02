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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695368/وزير-المالية-التعديلات-على-قانون-الضريبة-على-الدخل-تستهدف-تخفيف-العبء-على-المواطن

صرح وزير المالية الدكتور محمد العيط، فى بيان رسمى صادر عن الوزارة اليوم الأثنين، أن الهدف وراء التعديلات الجديدة على قانون "الضريبة على الدخل" التى وافق عليها مجلس الوزراء وتم احالتها الى مجلس النواب هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنيين.

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وزير المالية: التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تستهدف تخفيف العبء على المواطن و تحفيز الاستثمار

وأضاف أن هذه التعديلات تستهدف ايضا تحفيز الاستثمار فى ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمى بدايتا من أزمة فيروس كورونا المستجد، ثم أزمة سلاسل التوريد والأزمات وأزمة التضخم العالمية والتدعيات السلبية الاقتصادية الغير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية .

وزير المالية: وضع حوافز اضافية للمستثمريم لدعم سوق رأس المال

وأشار وزير المالية الى وجود إقرار حافز للأفراد بهدف تشجعيهم على طلب الفواتير والايصالات الالكترونية، بالأضافة الى تقديم مكافأة ارشاد لمن يتقدم بمعلومات حول التهرب الضريبى، لافتا الى انتهاء من تعميم الزام مجتمع الأعمال بالفواتير الألكترونبة بدايتا من عام 2023 على نحو يتفق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد فير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

وتابع وزير المالية أن هذه التعديلات تتضمن ايضا بعض الاصلاحات الخاصة بتنشيط قطاع البورصة المصرية وتتضمن حوافز ضريبية اضافقة للمستثمرين من أجل دعم سوق رأس المال وزيادة الاقبال على التداول وقيد الشركات فى البورصة.