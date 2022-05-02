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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695367/رقص-ميس-حمدان-وبيجامة-ناهد-السباعي-طرق-مختلفة-لاحتفال-النجمات-بعيد-الفطر

حرص عدد من نجمات الفن على الاحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقتهن الخاصة والتي اختلفت بين الرقص والفوتوسيشن وغيرها.

دوت الخليج يرصد احتفال النجمات بعيد الفطر على السوشيال ميديا

احتفال النجمات بعيد الفطر المبارك

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو جريء لها احتفالا بعيد الفطر المبارك من خلال نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ميس حمدان في الفيديو الذي نشرته وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية داخل منزلها وعلقت عليه قائلة: “عيد سعيد".

نسرين طافش تحتفل بعيد الفطر

بينما نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها -فوتوسيشن- احتفالا بعيد الفطر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهورها بإطلالة رقيقة ترتدي عباية من اللون النبيتي ومعتمدةً على الميكاب الناعم المائل إلى ترابي وتركت خصلات شعرها السوداء تتطاير بطريقة خطفت أنظار جمهورها، وحرصت على تهنئة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وعلقت على الصورة التي شاركت بها متابعيها وجمهورها قائلة: عيد مبارك، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تشيد بإطلالتها وجمالها وتهنئها بالعيد.

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ومن جانبها نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة تجمعها بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، تشارك بها جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وظهرن بـ بيجامة من نفس الشكل اللون، وعلقت على الصورة قائلة: “كل سنة وأنتم طيبين، بيجامة العيد".

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة نسرين طافش شاركت ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل جوقة عزيزة والذي كان السبب في اعتذارها عن الجزء الثاني من مسلسل المداح الذي عرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

وشاركها في بطولة مسلسل جوقة عزيزة، كلا من سلوم حداد، وسام حنا أيمن رضا، هبة نور، وعدنان أبو الشامات، وآخرين.