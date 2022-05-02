انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد الجزء الثاني والكيميا مع مي عز الدين.. أبرز إجابات أحمد أمين على الجمهور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695364/موعد-الجزء-الثاني-والكيميا-مع-مي-عز-الدين-أبرز-إجابات-أحمد-أمين-على-الجمهور

دوت الخليج يرصد أبرز إجابات أحمد أمين

إجابات أحمد أمين

أجاب الفنان أحمد أمين على أسئلة جمهور ومتابعيه بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، حيث سأله أحد المتابعين عن الأماكن التي تم تصوير المسلسل بها وأجاب: “الزعفرانة.. وادي دجلة.. جبل المقطم.. مدينة الإنتاج”، وفيما يخص سر الكيميا بينه وبين الفنانة مي عز الدين قال: “عشان هي فنانة مخلصة جدا”.

وكشف أحمد أمين عن الفنان الذي يتمنى التمثيل معه، معلقًا: “أتمنى اشتغل مع ناس كتير أوي أوي.. بس محتاج اشتغل مع الأستاذ يحيى الفخراني والأستاذ نبيل الحلفاوي.. عايز أقرب منهم حتى وهما بيشتغلو”.

وأضاف أحمد أمين: “وتعاملت معايا بلطف شديد علما إني أقل منها خبرة.. وأنا وهي بنحب التفاصيل والمذاكرة”، وفيما يخص موعد الجزء الثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة" أجاب إنه لا يعرف متى سيتم طرحه لكنه يشعر أنه قريبا.

أحمد أمين مسلسل جزيرة غمام

عرض أمس الأحد، مسلسل جزيرة غمام الحلقة الأخيرة التي شهدت أحداث مثيرة وظهر في المشهد الختامي مواجهة عنيفة بين خلدون وكبير الجزيرة العجمي الذي رفض تزويجه من ابنته درة، وأهانه وطرده من المندرة.

ليتوعده خلدون وهو الفنان طارق الشيخ، بفضح ابنته شر فضيحة، ثم عاد خلدون إلى بيت عرفات وهو أحمد أمين الذي استولى عليه، ليلحق به أهل الجزيرة الغاضبين من أفعاله، ثم يوجهوا له ثماني طعنات، ومن جانبها رفضت العايقة مساعدة خلدون وهو ينزف، وقررت أن تبقى بجواره لتشاهده يلفظ أنفاسه.

‎‎وانتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل جزيرة غمام بتكرار الأحداث الأولى، حيث ظهر عرفات على فراش الموت يقوم بتوزيع ميراثه على تلاميذه بنفس طريقة الشيخ مدين وكلماته، ويعد مسلسل “جزيرة غمام” من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال.

اقرأ أيضًا

بأكثر من مليون جنيه.. أحمد حلمي يحقق أعلى إيرادات منذ انتشار كورونا بفيلم واحد تاني

ويضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته كلا من طارق لطفي، أحمد أمين، رياض الخولي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمد جمعة، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي بجانب عدد من ضيوف الشرف.