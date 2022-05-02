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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695365/بنك-مصر-يوفر-قرض-السلع-المعمرة-حتى-ربع-مليون-جنيه

أعلن بنك مصر عن توفير قرض السلع المعمرة بقيمة تصل لـ 250 ألف جنيه. خاصة الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين. فيدعمهم بنك مصر في توفير قرض السلع المعمرة بشروط بسطية. ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض بنك مصر للسلع المعمرة.

قرض بنك مصر للسلع المعمرة إليكم تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك مصر على النحو الآتي: - تبلغ نسبة الفائدة من 16.75% إلى 17.5% سنويا متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب ونوع وظيفة العميل في جهة حكومية أو خاصة. - تصل المصاريف الإدارية استقطاع 1.5% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة. - وتبلغ قيمة القرض يصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى. - وتحدد مدة التمويل من 6 شهور إلى 8 سنوات. - لابد أن الدخل الشهري ألف جنيه الحد الأدنى، وبناءً على حد الدخل يحدد قيمة القرض بحيث يكفي قيمة القسط سداد التمويل خلال الفترة. - يشترط سن العميل من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

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