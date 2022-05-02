مياه سوهاج: إحلال وتجديد الخطوط بطريقى أخميم والجامعة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريقى سوهاج/ أخميم والجامعة بتكلفة إجمالية بلغت 7.8 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لقيام المحافظة بأعمال الرصف.





وأوضح عبدالغفار، فى تصريحات له اليوم، أن أعمال الرصف جاءت فى إطار توجيهات محافظ سوهاج طارق الفقى بإحلال وتجديد أعمال البنية التحتية لجميع مشروعات رصف الطرق والانتهاء منها قبل أعمال الرصف بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة وترشيد المال العام، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه بطريق أخميم/ سوهاج بطول 2.5 كيلو متر وكذلك خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة بطول 550 متر، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتحسين الضغوط والتغلب على ضعف المياه. وأشار عبدالغفار إلى أنه تم إحلال وتجديد مواسير المياه بطريق سوهاج/ أخميم قطر 315 ملى بطول 1050 متر وكذلك مواسير قطر 280 مم بطول 480 متر ومواسير قطر 225 مم بطول 900 متر وتم الانتهاء من تنفيذ 15غرفة محابس وتنفيذ 25 قطعية على خط مياه قطر 280 مم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة قطر 12 بوصة.

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