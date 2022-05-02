سفارة بيلاروس بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة، في تغريدة على موقع "توتير" اليوم: "سفارة جمهورية بيلاروس بجمهورية مصر العربية تهنئ جميع الأصدقاء والزملاء المسلمين بعيد الفطر.. تقبل الله طاعتكم وصالح الأعمال، متمنية أن يعمر دفئ الإيمان أرواحكم ويعمر طيب الأعمال قلوبكم، وأن يجمعكم الخير دائما بأحبائكم".

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