محافظ الفيوم يزور المرضى بمستشفى التأمين الصحى لتهنئتهم بالعيد

جدة - نرمين السيد - زار محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مستشفى التأمين الصحى، برفقة نائبه الدكتور محمد عماد، للاطمئنان على صحة المرضى وتهنئتهم وذويهم، بعيد الفطر المبارك، ومنحهم الهدايا العينية، والعيديات، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل.





شملت زيارة المحافظ تفقد عدد من الأقسام تضمنت الاستقبال، والعظام، والجراحة، والرعاية، وخلال الزيارة، وجه محافظ الفيوم بتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى، مؤكدا على كافة العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض ومعاونين، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، لتوفير سبل الراحة والرعاية الكاملة للمرضى المحجوزين للعلاج بمختلف الأقسام، والمواطنين المترددين على المستشفى لتلقى العلاج.

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