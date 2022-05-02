جدة - نرمين السيد - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تعافى إيرادات السينما العالمية وذلك بعد التراجع الذى أصابها بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى ارتفاع حجم إيرادات شباك التذاكر العالمية من 11.8 مليار دولار فى 2020 ليصل إلى 21.3 مليار دولار فى 2021.





جاء ذلك فى الإنفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات اليوم حول تعافى إيرادات السينما. وأوضح أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ جاءت فى المرتبة الأولى من حيث إيرادات شباك التذاكر خلال 2021 بنحو 10.9 مليارات دولار، وفى المرتبة الثانية أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 5 مليارات دولار، والولايات المتحدة وكندا فى المرتبة الثالثة بنحو 4.5 مليارات دولار. وعلى صعيد الدول جاءت الصين فى المرتبة الأولى من حيث حجم إيرادات شباك التذاكر بنحو 7.3 مليار دولار، واليابان فى المرتبة الثانية بنحو 1.5 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء: إيرادات السينما العالمية تتعافى من جائحة كورونا خلال 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.