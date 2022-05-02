جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، وأشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائبان جمال الشورى، وحسن أبو قديره، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالى مطروح.
واستقبل محافظ مطروح بقاعة كبار الزوار فى ديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مطروح، والقمص متى زكريا راعى كنائس مطروح ومرافقيه عن قيادات الدين المسيحى.
وأهدى محافظ مطروح هدايا العيد من كعك العيد ولعب وهدايا الأطفال وعيدية نقدية على المهنئين والأطفال بعد صلاة العيد وخلال تفقده للمستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «شعيب» يزور مستشفى مطروح العام والأطفال التخصصى لتهنئة المرضى بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.