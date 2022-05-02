«شعيب» يزور مستشفى مطروح العام والأطفال التخصصى لتهنئة المرضى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، وأشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائبان جمال الشورى، وحسن أبو قديره، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالى مطروح.

واستقبل محافظ مطروح بقاعة كبار الزوار فى ديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مطروح، والقمص متى زكريا راعى كنائس مطروح ومرافقيه عن قيادات الدين المسيحى.

وأهدى محافظ مطروح هدايا العيد من كعك العيد ولعب وهدايا الأطفال وعيدية نقدية على المهنئين والأطفال بعد صلاة العيد وخلال تفقده للمستشفيات.