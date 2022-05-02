وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق المواصلات خلال إجازة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تواصل وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع رؤساء جميع الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، لمتابعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة.





وذكرت وزارة النقل، فى بيان اليوم الإثنين، أن وزير النقل اطمئن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية البالغة 663 رحلة، وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستمرار تلقى استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 و25753555 وعبر مكاتب خدمه العملاء المنتشره فى المحطات.

كما تابع الوزير حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1465 رحلة يوميا، بعدد 510 رحلة بالخط الأول وعدد 610 رحلة بالخط الثانى وعدد 345 رحلة بالخط الثالث، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى، ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولى المرفق بخطوط المترو، مع الحرص على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات واستمرار تلقى استفسارات الجماهير عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048).

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، ذكر البيان انتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهرى بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمن بها.

كما اطمأن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتقدم وزير النقل وكل العاملين بالوزارة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بحلول عيد الفطر المبارك، معاهدين الرئيس والشعب ببذل كل الجهد لاستكمال كل المشروعات التى تخدم المواطن، ضمن مسيرة التقدم والازدهار التى تشهدها الدوله فى عهد الرئيس السيسى.