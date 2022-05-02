حار نهارا.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ثانى أيام عيد الفطر

وقال خبراء الأرصاد، فى بيان للهيئة، اليوم الإثنين: إنه من المتوقع نشاط الرياح فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة فى شمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.
وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 24 17
وادى النطرون 31 18
طنطا 32 19
شبين الكوم 32 19
دمنهور 29 18
بلطيم 26 17
مطروح 24 17
السلوم 23 17
سيوة 28 18
بورسعيد 28 18
دمياط 27 18
الزقازيق 32 19
المنصورة 31 18
الإسماعيلية 33 18
السويس 33 19
العريش 30 19
رفح 30 18
رأس سدر 33 17
نخل 34 14
نويبع 34 20
طابا 32 19
كاترين 29 14
الطور 33 18
شرم الشيخ 32 24
الغردقة 33 23
مرسى علم 32 22
الفيوم 33 20
بنى سويف 33 20
المنيا 34 20
أسيوط 34 21
سوهاج 35 22
قنا 38 23
الأقصر 41 23
أسوان 43 24
إدفو 42 25
أبوسمبل 42 24
الوادى الجديد 40 23
شلاتين 36 20
أبو رماد 35 20
حلايب 33 21
رأس حدربة 32 22
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