إجراء جديد من القوى العاملة بشأن إجازة عيد الفطر فى القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الإثنين، وغدا التى أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك أول وثانى أيام عيد الفطر.





وأوضح سعفان، وفقا لبيان الوزارة اليوم، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هاذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هاتين اليومين مثلى هذا الأجر. وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات يقضى باعتبار أول وثانى أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

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