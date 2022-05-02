محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة بالكورنيش والممشى السياحى فى العيد

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحى للمواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث رافقه خلال الجولة بلال حبش نائب المحافظ، وعبد الحى سيد مدير الكورنيش.





وهنأ المحافظ المواطنين المتواجدين بالكورنيش بالعيد، متمنيا لهم قضاء أوقات ممتعة وأن يديم السعادة عليهم جميعا وعلى كل المصرين، مطمئنا منهم على مستوى الخدمة بالممشى السياحى، موجها مسئولى الكورنيش بمتابعة الخدمات المقدمة والتعامل الفورى مع أية مستجدات.

وتابع المحافظ منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئية بمنطقة الكورنيش، متابعا مجموعة العمل التى تشرف عليها إحدى الشركات بالكورنيش، والتى تضم 170 شابا وفتاة جميعهم من أبناء بنى سويف، والذين تم تدريبهم على مستوى عال، خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.

وتفقد المحافظ مكونات الكورنيش التى تحتوى العديد من الخدمات الترفيهية، مطمئنا على سير منظومة العمل بها على أكمل وجه، مشددا على مسئولى المنطقة بالتواجد الميدانى وسرعة التعامل الفورى مع أية متطلبات أولا بأول، مؤكدا أن الكورنيش من أهم المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وليكون لأبناء المحافظة متنفس حضارى، فضلا عن كونه موردا استثماريا واعدا.

وأشار محافظ بنى سويف فى تصريح له، اليوم الإثنين، أن الكورنيش أصبح مقصدا سياحيا لأبناء المحافظات المجاورة، وتم استقبال أفواج سياحية به ضمن برنامج سياحة اليوم الواحد، فضلا عن ادراجه ضمن برنامج السياحة النيلية التى تمر ببنى سويف قادمة من وإلى القاهرة/ أسوان.

وأضاف المحافظ إلى أن مكونات الكورنيش تشمل: باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، و2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية،بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية، بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتى تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم"، حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول) وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه.

وتضم كذلك ممشى العظماء، الذى يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسم الشخصية، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذى برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة.