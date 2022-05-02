القوى العاملة: تحويل 1.1 مليون جنيه مستحقات 61 عاملا مصريا غادروا الأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ78 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 61 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وأضاف سعفان، وفقا لبيان الوزارة اليوم الإثنين، أن المستحقات بلغت 77 ألفا و472 دولارا أى ما يعادل مليونا و426 ألف جنيه مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى للوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء. من جهته، أوضح الملحق العمالى أنه فى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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