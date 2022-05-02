انت الان تتابع تفاصيل خبر بأكثر من مليون جنيه.. أحمد حلمي يحقق أعلى إيرادات منذ انتشار كورونا بفيلم واحد تاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /695361/بأكثر-من-مليون-جنيه-أحمد-حلمي-يحقق-أعلى-إيرادات-منذ-انتشار-كورونا-بفيلم-واحد-تاني

يعرض للفنان أحمد حلمي حاليًا فيلم واحد تاني الذي يعيده للسينما بعد غياب حوالي 3 سنوات منذ آخر أعماله ويعود بقوة حيث سجلت إيرادات يوم الوقفة أكثر من مليون لفيلمه.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم واحد تاني

إيرادات فيلم واحد تاني

تخطى فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي مليون جنيه ليلة أمس الأحد في وقفة عيد الفطر المبارك، خاصة وأنه انطلق في حفلتي العاشرة مساء و الـ 12 منتصف الليل فقط ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه وبذلك يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

ويشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه الجديد "واحد تاني" عدد من النجوم مثل روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد حلمي فيلم واحد تاني

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح.

وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم خيال مآتة الذي عرض عام 2019، وكان تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وضم العمل في بطولته كلا من منة شلبي، ومحمود الليثى وياسر الطوبجي، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، خالد الصاوي، حسن حسني، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

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ويشار أن موسم عيد الفطر يضم في منافسته عدد من الأفلام بجانب فيلم واحد تاني وهم، فيلم زومبي لـ علي ربيع وهاجر أحمد وحمدي الميرغني، والعنكبوت لـ أحمد السقا ويسرا اللوزي، منى زكي وظافر العابدين وريم مصطفى ومحمد لطفي.